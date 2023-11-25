ضبط 1800 جراماً مخدر "الواكس" داخل طرد قادم من هولندا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كميه من مخدر الواكس (خلاصة زيت الماريجوانا)، داخل طرد شحن وارد من دولة هولندا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السلطات.

وقالت مصادر بالمطار، إن معلومات مشتركة وردت من جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من هولندا ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس.

كلف أحمد جويلي مدير جمرك البريد المصري مجدي عبدالصمد مأمور التعريفة بفتح الطرد، وتبين وجود 8 لفافات من مخدر الواكس مخبأة داخل طبقات الكرتونه بوزن ١٨٠٠ جراماً، وبالعرض على الإدارة العامه لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أكدت كون المواد المخدرة هي مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا).

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة ، تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.