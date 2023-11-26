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نقيب الأشراف ينعى الصحفي حسن المنياوي عضو المركز الإعلامي بالنقابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وجميع العاملين بالنقابة، الكاتب الصحفي الزميل حسن المنياوي عضو المركز الإعلامي بالنقابة، الذي وافته المنية أمس.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الزميل حسن المنياوي كان نموذجًا للشاب المجتهد، المثابر، المحب لعمله، وكان يتمتع بأخلاق طيبة وتربطه علاقات حب بالجميع.

وتقدم، بخالص العزاء لأسرة الزميل حسن المنياوي والجماعة الصحفية، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتم قيد الزميل حسن المنياوي قبل عدة أسابيع بجدول المشتغلين من جريدة الوفد الذي عمل بها قبل عشر سنوات محررا لشئون الأزهر والأوقاف، وعمل بعدة صحف مصرية وأجنبية ومتزوج ولديه ولد يدعى تيم الله ويبلغ من العمر عامين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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