شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص محل فى الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت محافظة الجيزة 10 اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص محل، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يطبق على المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفي هذا الإطار، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الاشتراطات والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج تصريح محل في الجيزة.

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمى من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

يُذكر أنه في حالة رغبة صاحب محل استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل من المركز التكنولوجي، عليه تقديم الأوراق والمستندات الآتية: (صورة بطاقة الرقم القومي - محضر شرطة في حالة الفقد - الرخصة التالفة في حالة التلف - صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش - صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال) - صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات).