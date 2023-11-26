شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة تل أبيب تنشر أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونشرت إسرائيل أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم وهم نعوم أور (16 سنة)، ألما أور (13 سنة)، شيري فايس (53 عامًا)، نوجا فايس (18 سنة)، شارون هرتزمان أفيغدوري (52 عاماً)، نعوم أفيغدوري (12 عاماً).

أوضحت تل أبيب أنه من بين المفرج عنهم شوشان حاران (67 عاماً)، عدي شوهام (38 عاماً، نيفي شوهام (8 سنوات)، ياهال شوهام (3 سنوات)، هيلا روتم شوشاني (12 عاماً)، إميلي توني كورنبرج هاند (8 سنوات)، ميا ريغيف جربي (21 عاماً).