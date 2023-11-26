شكرا لقرائتكم خبر عن ميسون وشروق.. الاحتلال يفرج عن أقدم الأسيرات الفلسطينيات فى سجونه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال وفى مقدمتهن الأسيرة الفلسطينية ميسون موسى الجبالى التى تنحدر من بيت لحم دخلت ميسون العام الثامن من الاعتقال فى سجون الاحتلال منذ اعتقالها فى يونيو 2015 ، وقال نادى الأسير الفلسطينى إنه بعد عام على اعتقال ميسون حكمت سلطات الاحتلال عليها بالسّجن 15 عاما فى 2016.

الأسيرة ميسون الجبالى من عائلة مكونة من 7 أشقاء و6 شقيقات وتعتبر من الأسيرات الفلسطينيات الفاعلات وتقبع إلى جانب رفيقاتها الأسيرات في سجن "الدامون"

كما دخلت الأسيرة المقدسية "شروق دويات" عامها الثامن فى سجون الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت "شروق" فى 7 أكتوبر 2015 عندما كانت فى طريقها لمنزلها بالقرب من المسجد الأقصى.

وفاجأها أحد المستوطنين الإسرائيليين بمحاولة نزع حجابها ثم أطلق 4 رصاصات عليها وتركها تنزف على الأرض قبل أن تحضر قوة من جنود الاحتلال وتعتقلها وهى فى حالة شديدة الخطورة بعدها نُقلت لمستشفى إسرائيلي وخضعت لعمليات نقل جلد وشرايين لإزالة التهتك فى كتفها ورقبتها جراء الرصاص.

وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها حُكماً بالسجن لمدة 16 عاماً وغرامة 80 ألف شيكل بعد اتهامها بتنفيذ عملية طعن.