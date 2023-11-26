شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغير نوع نشاط عداد المياه المتعاقد عليه؟ اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون عن خطوات وإجراءات تغيير نوع نشاط عداد المياه المتعاقد عليه من منزلي إلى غير منزلي أو العكس، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، نوضحها في السطور التالية:

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-بطاقة الرقم القومي للعميل.

3-صورة عقد (الملكية أو الإيجار).

4-آخر فاتورة سداد استهلاك مياه وأخر قراءة في العداد.

5-إيصال كهرباء إن وجد.

6-بطاقة ضريبية أو سجل تجاري إن أمكن (غير منزلي).

7-موافقة الجهات الإدارية المختصة في حالة النشاط التجاري أو الصناعي أو خطاب بالسير في إجراءات الترخيص من الوحدات المحلية.

8-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

الإجراءات

1-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3-إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة والتأكد من صلاحية العداد وتغييره في حالة تلفه.

4-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة وفرق مقابل الربط وفرق التأمين وخلافه والمديونية (نقدًا أو بالتقسيط).

6-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7-إخطار الإدارات المعنية لتعديل نوع النشاط على قاعدة البيانات والفاتورة.

8-توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

9-الانتهاء من تقديم الخدمة.