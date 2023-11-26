شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات عارمة خلال استقبال الفلسطينيين حافلة الأسرى المحررين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية فى سماء غزة احتفالا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد اليوم الأول من عملية التبادل بين إسرائيل وحماس، يترقب الإسرائيليون والفلسطينيون، إطلاق الدفعة الثانية من المحتجزين والأسرى، وسط آمال بأن تخفف هذه الخطوة من هول الحرب.

وتظهر عدد من المقاطع المصورة، الفرحة العارمة خلال استقبال حافلة الأسرى بعد خروجها من سجن عوفر غرب رام الله.