نشرة التوك شو.. إنقاذ الهدنة من الانهيار وأزمة السجائر وموجة الاضطرابات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- رئيس شعبة الدخان مهددًا: عندي قائمة بأسماء تجار السوق السوداء للسجائر وسأبلغ عنهم حماية المستهلك

عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار أزمة السجائر ونقصها في السوق، مؤكدًا أن التجار هم سبب الأزمة.

وأكد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن رئيس الشركة القابضة قد صرح بأن أزمة السجائر قد تمتد إلى مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يمكنه أن يحل هذه الأزمة خلال 48 ساعة من خلال قلب هرم التوزيع.

وشدد رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على ضرورة توزيع السجائر على محطات وطنية، والسوبر ماركت، كبديل لتوزيع السجائر من خلال التجار.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية: "عندي قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء، هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك".

- الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غد الأحد سوف يشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بمعدل ملحوظ على أغلب المحافظات، مشيرة إلى العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 25 درجة مئوية وستنخفض خلال فترات الليل المتأخر والصباح المبكر إلى 15 درجة.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى زيادة في سرعة الرياح بأغلب المحافظات وظهور الأتربة العالقة وانخفاض في الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المتاخمة للظهير الصحراوي، متوقعة استمرار انخفاض درات الحراة يوم الإثنين إلى إلى 23 درجة مئوية نهارًا مع استمرار نشاط الرياح.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط غير مؤهل غدًا لعمليات الصيد أو التنزه وارتفاع الموج سيصل إلى 5 أمتار على أقل تقدير.

- حماس: الإفراج عن 7 أجانب غير مشمولين بالاتفاق

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إن الحركة ملتزمة بالاتفاق الموقع برعاية مصرية قطرية بالأمس التزاما حرفيا.

وأضاف النونو، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن هناك خروقات وبعض التحركات بالدبابات وبالطائرات وعدم التزام بحرفية ما اتفق عليه فيما يخص أعداد النساء والأطفال".

وأوضح أن هناك 7 إضافيين من الأجانب غير مشمولين في الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام حماس وجديتها بما تعهدت به للوسطاء في مصر وقطر

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أن المشكلة في عدد الشاحنات التي كانت تصل إلى شمال غزة، منوها بأن هذه المنطقة لم يصلها أي مساعدات سوى 3 شاحنات فقط أمس، وحذرنا من عدم إتمام تسليم المحتجزين إلا بدخول 100 شاحنة يومية طيلة أيام الهدنة إلى شمال القطاع.

- حماس: جاهزون للدفاع عن أرضنا وشعبنا إذا ما انتهك الجانب الإسرائيلي الهدنة

أعرب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، عن رفض الحركة للتهديدات الإسرائيلية باستئناف العمليات العسكرية حال تعثر صفقة تبادل الأسرى اليوم.

وقال النونو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: يدنا على الزناد وجاهزون للدفاع عن أرضنا وشعبنا إذا ما انتهك الجانب الإسرائيلي بنود اتفاق الهدنة الحالية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أن شمال قطاع غزة لم يصله أي مساعدات حتى أمس سوى 3 شاحنات فقط، وهناك رفض من الحركة لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن عملية تبادل الدفعة الثانية من المحتجزين بدأت بالفعل وتسليم المحتجزين للصليب الأحمر الدولي تتم حاليًا.

- مصدر رفيع المستوى: لا خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار بعد الانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي خيري رمضان، تواصله مع مصدر مسئول اليوم وأكد له أنه لن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار لا قبل ولا بعد الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه له يكون هناك خفض للجنيه وهذا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن توفير الدولار سيكون هناك أكثر من مشروع بجانب تقليل الاستيراد من الخارج والذي يزيد من الدخل الدولاري لمصر، موضحًا أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيدخل مصر ما يقارب الـ13.5 مليار دولار.

وأوضح خيري رمضان أنه بعدد من مثل هذه السياسات يتم تغطية السوق من الدولار، متابعا: أننا لا نحتاج في مصر خفض آخر للجنيه أمام الدولار والدولار هو ما سينخفض، موضحًا أن المصدر أكد له بأنه لن يحدث شئ مخالف لهذا السيناريو وهذا قرار الحكومة المصرية وهي بشرة خير.

- هل يتم مدة الهدنة واستمرار وقف إطلاق النار في غزة؟.. خبير أمني يجيب

أكد اللواء أركان حرب، محمد قشقوش، خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن القيادة المصرية كانت سباقة في الشروع لوقف إطلاق النار من خلال عقد قمة القاهرة للسلام بشأن غزة.

وقال "قشقوش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر قدمت نحو 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لأهل غزة، وتم إدخالها عبر معبر رفح، وجميع دول العالم قدمت نحو 25% من المساعدات، وهذا الرقم يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية.

وتابع خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، من المتوقع خلال الفترة المقبلة مد الهدنة والإفراج عن مزيد من الأسرى والأمر الثاني العمل على اتخاذ خطوات فعلية بشأن إقامة الدولتين.

- دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية في طريقها لطلب وقف إطلاق نار دائم بغزة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المجتمع الدولي رحب بالهدنة الإنسانية في غزة بشكل كبير، وأشاد بالجهود المصرية القطرية الأمريكية للوساطة للتوصل لهذه الهدنة، وهناك آمال أن تتحول هذه الهدنة لهدنة مستمرة يعقبها الاتفاق على وقف مستدام ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه حال استمرار الهدنة والتوصل لاتفاق شامل ودائم لإطلاق النار ستخرج جميع الأطراف فائزة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تهديد حكومة الحرب في إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة الحالية، لن يلقي تعاطفًا حتى من الدول الغربية الداعمة والمؤيدة لإسرائيل في حربها.

- "صحة النواب": نمر بموسم الفيروسات التنفسية وننصح بارتداء الكمامات

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل انتشار الفيروسات في بداية موسم الشتاء.

ونصح "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، كافة المواطنين بارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة، موضحا نحن في موسم الفيروسات التنفسية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن فترة تغير الفصول من فصل الصيف الي فصل الشتاء يحدث انتشار لموسم الفيروسات التنفسية.

وأوضح أن فيروس كورونا وما يتبعها من فيروسات وعلى رأسها فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي، متابعا، أن الفيروس المخلوي كان منتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، مشيرًا الي أن العام الحالي وعلي حسب التحاليل بناء علي معامل وزارة الصحة والجامعات يعتبر الفيروس التنفسي المنتشر هو الإنفلونزا ويعتبر أكثر من فيروس كورونا.