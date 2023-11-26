شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن أهم اتفاقية عالمية للتحكم فى التخلص من النفايات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد 6 معلومات عن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
1- تم اعتماد اتفاقية بازل في عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1992.
2- تم التفاوض بشأن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
3- تم التفاوض على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، استجابة للاحتجاج العام عقب اكتشاف مقالب سامة في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا.
5- تحكم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، بعض المبادئ التوجيهية للاتفاقية منها خفض توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود إلى الحد الأدنى.
6- تلزم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ضرورة إدارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً، ومعالجتها، والتخلص منها في أقرب مكان ممكن من مصدر التوليد، وتقليلها إلى الحد الأدنى عند المصدر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز