شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توفير أكاديمية البحث العلمى 150 مليون تمويل لتنمية حدود مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أكاديمية البحث العلمى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال 11 مركز للبحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية، وذكر بعض الأمثلة منها افتتاح بنك الجينات في مدينة الحمام، تسويق إنتاج مصنع سوهاج من الألواح الشمسية وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير منتجات تعمل بالطاقة الشمسية مثل مضخات مياه وتاكسي نهري ومجففات، وتطوير وادي حدربة، وتأهيل غابات للمانجروف ، ذلك بخلاف التطبيقات المتنوعة للألواح الشمسية المصنعة من المعمل المصري الصيني للطاقة الجديدة والمتجددة مثل سيارة جولف كهربائية صديقة للبيئة، عاكس الجهد المستخدم في نظام ضخ المياه يعمل بالألواح الشمسية، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي المعتمدة بيئيا، تصنيع روبوتات تنظيف الألواح الشمسية، محطة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، وعاكس الجهد ثلاثي الأوجه لربط الألواح الشمسية بالشبكة الكهربائية.
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