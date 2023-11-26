"هاني" يطلب تطليق زوجته: "تعرف عليا سواق ميكروباص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "هانى.م"، 35 سنة، نقاش، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع، ويطلب فيها تطليق زوجته، ويبرر طلبه: "على علاقة بشاب.. بيغير عليها مني".

يروي "هانى" تفاصيل زواجه في دعواه رقم 763 لسنة 2022: "تزوجت من سيدة تعرفت عليها على مواقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" وبعد 8 شهور تقدمت للزواج منها، ووافقت، وبعدها انتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية".

يكمل الزوج: "لاحظت بعد شهور من زوجنا، ظهور خلافات من زوجتي بسبب وبدون سبب و تختلق الخلافات البسيطة، حتى تترك منزل الزوجية، هاربة لبيت أهلها، حتى تكن بمفردها، حاولت معرفة السبب بكل الطرق وبالفعل حصلت على الباسورد الخاص بهاتفها، وعلمت بالحقيقة كلها".

يشكو الزوج في دعواه: "زوجتي على علاقة بسائق ميكروباص ويوجد بينهما رسائل غرامية، واجهتها ونكرت أمام أهلها وبررت كل ذلك: "عاوز يتجوز عليا و بيطلع عليا سمعة وحشة".

يختتم الزوج: "جلست بالمنزل لأشهر للتفكير لكن لم يقبل عقلي وقلبي بتلك السيدة التي على علاقة بشاب، وهاتفها الخاص يمتلئ بالرسالة الغرامية، التي تجعلني أشعر بالخجل الشديد، وسط أهلي والاقارب، فلا بد من الانفصال عنها، بدون خلافات".

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر من زوجته وحملت رقم 763 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.