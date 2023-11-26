حدث ليلاً| استعدادات انتخابات الرئاسة.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصدر رفيع المستوى: لا خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار بعد الانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي خيري رمضان، تواصله مع مصدر مسئول اليوم وأكد له أنه لن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار لا قبل ولا بعد الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه له يكون هناك خفض للجنيه وهذا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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السكر بـ27 جنيهًا.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد منافذ مبادرة خفض الأسعار - صور

أجرى الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وفيرة للمواطنين.

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إسرائيل تهدد باستئناف الحرب إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الليلة

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن القناة 12 العبرية أنباء تفيد بأن إسرائيل أمهلت حماس حتى منتصف الليل لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية التبادل المتفق عليها.

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صيانة مقار اللجان وحملات توعية.. كيف تستعد الأقصر للانتخابات الرئاسية؟

تستعد محافظة الأقصر للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، برفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

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صور.. مؤتمر جماهيري لدعم السيسى في انتخابات الرئاسة بالمنيا

نظمت أمانة العدوة في حزب حماة الوطن شمالي محافظة المنيا، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم السبت، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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"القاهرة الإخبارية": مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بعد تعثرالمفاوضات اليوم، مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيجري استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها، بحسب نبأ عاجل.

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توجيه جديد للمستشفيات الجامعية بشأن جرحى ومصابي غزة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بحضور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

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"صحة النواب": نمر بموسم الفيروسات التنفسية وننصح بارتداء الكمامات

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل انتشار الفيروسات في بداية موسم الشتاء.

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حماس تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى لديها إلى الصليب الأحمر الدولي

نقلت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم السبت، عن مصادر تصريحات تفيد بأن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى لديها إلى الصليب الأحمر الدولي.

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مسؤول أمريكي: واشنطن ضغطت مع مصر وقطر لتنفيذ صفقة الأسرى

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على تنفيذ صفقة الأسرى.

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