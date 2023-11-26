18 بوينج و10 إيرباص .. تعرف على مواصفات الطائرات الجديدة لمصر للطيران



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في إبرام صفقتين لشراء 18 طائرة بوينج طراز 737 ماكس ، و10 طائرات إيرباص طراز 350 في إطار خطتها لتحديث وتطوير أسطولها لمساعدتها علي فتح خطوط طيران جديدة واستمرار قدرتها علي المنافسة وسط شركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا ، "الخليج 365" يستعرض امكانيات الطائرات الجديدة.

صفقة البوينج

يعد الطراز 737 ماكس من أحدث الطائرات الأكثر رفاهية وحداثة والذي يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27 ، وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران ، وتبلغ السعة المقعدية للطائرة 160 مقعد (عدد 16 مقعداً لدرجة رجال الأعمال وعدد 144 مقعداً للدرجة السياحية)، والتعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين إنضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

صفقة إيرباص

وقعت الشركة صفقة شراء 10 طائرات جديدة من طراز A350-900، وتتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات ، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB ، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود ، وطائرات المسافرين ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءةً، كما أنها الطراز الوحيد الذي يتيح لمصر للطيران توسيع شبكة رحلاتها بكفاءة اقتصادية معيارية مع ضمان توفير أفضل سبل الراحة للمسافرين على متنها حيث يمكن من لمصر للطيران الاقلاع من مطار القاهرة إلى اي مطار في العالم دون توقف ترانزيت في أي دولة.

وتعتبر طائرات A350 الأفضل في مجال الرحلات ذات المدى البعيد، وتحديداً ضمن فئة الطائرات التي تستوعب 300-410 مقعداً، ويضمن تصميمها تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وابتكارات الديناميكيا الهوائية والمواد خفيفة الوزن والمحركات المتقدمة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء بنسبة 50% مقارنة بطائرات الجيل السابق لدى الشركات المنافسة، ويشار إلى أن طلبيات طائرات A350 تجاوزت الألف طلبية شراء من شركات الطيران الرائدة حول العالم.