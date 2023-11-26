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94 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية؟

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

 

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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