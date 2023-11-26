شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر عمالى حاشد لاتحاد العمال لدعم ترشح الرئيس السيسى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، مؤتمر عمالى موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ظهر اليوم الأحد 2023/11/26.
وطالب جبران، بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.
يأتى ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.
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