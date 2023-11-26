اضطراب وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة بدءا من اليوم الأحد 26 نوفمبر، إلى الجمعة 01 ديسمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد..

يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على اغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تكون مثيرة للرمال والأثربة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50% تقريبا.

اضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط وسرعة الرياح من ( 65 80 كم / س) وارتفاع الموج من 3 : 5 متر).

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يؤدى الى انخفاض الرؤية الافقية على أغلب الأنحاء.

طقس الاثنين..

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50-60 % تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح من ( 60 70 كم / س) وارتفاع الموج من 3 : 4 متر).

الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة..

شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 الى 8 صباحاً تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.