شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ضخ بيض المائدة والدواجن المجمدة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث توفر الوزارة المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تستمر في طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو وبيض المائدة بسعر الكرتونة 125 جنيها.

وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لـ"الخليج 365"، إنه سيتم استمرار زيادة ضخ بيض المائدة بمنافذ الشركة بجانب توفير كل السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات أولا بأول.

على جانب آخر، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر الأبيض بالبورصة المصرية للسلع لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، بهدف توفير السلعة في الأسواق للمواطنين بأسعار عادلة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات مما يقلل من تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج كما تستمر في طرح السكر في المنافذ ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.