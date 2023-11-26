شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ضخ بيض المائدة والدواجن المجمدة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لـ"الخليج 365"، إنه سيتم استمرار زيادة ضخ بيض المائدة بمنافذ الشركة بجانب توفير كل السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات أولا بأول.
على جانب آخر، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر الأبيض بالبورصة المصرية للسلع لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، بهدف توفير السلعة في الأسواق للمواطنين بأسعار عادلة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات مما يقلل من تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج كما تستمر في طرح السكر في المنافذ ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز