شكرا لقرائتكم خبر عن وضع طبقة الرصف الرابطة بطريق أبو ربع فى البدرشين بطول 2 كيلو متر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالأحياء والمراكز والمدن، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبمعدلات تنفيذ عالية، تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بطريق أبو ربع المدخل الشمالي لمدينة البدرشين بطول 2 كم، والذي يخدم القادم من طريق مصر أسيوط إلى البدرشين من الداخل والمحاور المؤدية إلى الطرق السياحية، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وبدأت محافظة الجيزة رصف 3 طرق ومحاور حيوية بمركز ومدينة البدرشين ضمن أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة للعام المالي الحالي، وهي طريق أبو ربع، وطريق الطرفاية البطيء المدخل الجنوبي لمدينة البدرشين، وطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة أولا بأول، والالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعه الانتهاء منها.