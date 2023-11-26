شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

وكان رئيس الوزراء قد استعرض الشهر الماضى، أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.