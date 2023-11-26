شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في دمياط وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظات دمياط وأسوان ومدينة الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، والتأجيل على 7 أقسام مساحية في محافظة سوهاج منها مركز دار السلام والمراغة وساقلته.

صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 852 لسمة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.