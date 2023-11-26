شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم تكشف ملامح تطوير الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شكل وملامح تطوير الثانوية العامة الجديد، موضحة أنه يتيح دخول الطالب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالدرجة الفعلية، لكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كي يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، ولكن هذه المعايير لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، وجار دراسة كل ما يتعلق بالنظم التعليمية الثانوية فى كثير من الدول.

وأوضحت المصادر، أن المقترح الخاص بتطوير الثانوية العامة الجديد يتضمن مسارات مختلفة حسب ميول الطالب، بحيث لا يتم إجباره على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة، ولكن سيكون لكل مسار مجموعة من المواد، تتناسب مع تطلعات ومستوى وطموحات الطالب، مع إمكانية تعديل مسار الدراسة إذا وجد الطالب أن سلك مسارا لا يتناسب مع ميوله.