شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير قياس تصرفات ومناسيب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف الذى تم إعداده لكل نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- قياس التصرفات والمناسيب أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة.

2- تضمن توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التى يمكن إعادة استخدامها.

3- حصر بنقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، ونقاط القياس الإضافية المقترحة.

4- عرض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الاستفادة منها مستقبلا.

5- المرحلة الأولى تغطى قياس التصرفات بدقة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى، والمرحلتين الثانية والثالثة تغطيان توزيع المياه داخل إدارات الرى.

6- البدء فى توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية وأجهزة قياس نوعية المياه.

7- حصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس وتوفير التدريب اللازم لهم.

8- توحيد جهة تجميع كل قياسات الترع والمصارف، مع توفير البيانات بشكل رقمى لتسهيل استخدامها.