شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير قياس تصرفات ومناسيب المياه والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- قياس التصرفات والمناسيب أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة.
2- تضمن توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التى يمكن إعادة استخدامها.
3- حصر بنقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، ونقاط القياس الإضافية المقترحة.
4- عرض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الاستفادة منها مستقبلا.
5- المرحلة الأولى تغطى قياس التصرفات بدقة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى، والمرحلتين الثانية والثالثة تغطيان توزيع المياه داخل إدارات الرى.
6- البدء فى توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية وأجهزة قياس نوعية المياه.
7- حصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس وتوفير التدريب اللازم لهم.
8- توحيد جهة تجميع كل قياسات الترع والمصارف، مع توفير البيانات بشكل رقمى لتسهيل استخدامها.
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