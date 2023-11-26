شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن تطلق اليوم أكبر مؤتمراتها بالنمسا استعدادا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، اليوم الأحد، أكبر مؤتمراتها بالنمسا وذلك بمدينة ليوبن الواقعة بمقاطعة شتايرمارك النمساوية، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية ودعوة وحث أبناء الجالية على النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج المقرر لها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وقال محمد إبراهيم مسؤول حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا، إن الاستعدادات التي تقوم بها الحملة لهذا المؤتمر غير مسبوقة، نظرا لأننا نعلم أن هذا هو نهاية الأسبوع الأخير قبل انطلاق العملية الانتخابية في الخارج، ولذلك يركِّز كل منتسبي حملة مواطن على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة الفعالية الأهم للحملة على مستوى النمسا ومقاطعاتها المختلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس صبري حبيب عضو حملة مواطن بالنمسا، إن العمل يسير على قدم وساق لخروج هذا المؤتمر بالشكل المناسب الذي يليق بمكانة وقدرات أعضاء حملة مواطن بالنمسا من ناحية ويليق بسمعة أبناء الجالية المصرية الوطنيين بالنمسا مرة أخرى وبأهمية الحدث الوطني الهام وهو انتخاب السيد رئيس الجمهورية مرة ثالثة.

ومن جانبه، أكد حسن نصار منسق حملة مواطن بمقاطعة شتايرمارك التي تشهد انعقاد المؤتمر، أن أبناء الجالية المصرية الوطنيين بالنمسا يدركون أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، ويدركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على حمل الأمانة وتولي مسؤولية البلاد في هذه الظروف المضطربة في المنطقة والعالم، ولذلك ستكون أيام الانتخابات أيام عرس ديمقراطي بالنمسا.

وأكد بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالخارج، أننا سعداء بالدعوة التي وجهتها حملة مواطن بالنمسا لجميع الكيانات المصرية الفاعلة ورموز العمل المصري العام في النمسا، حيث أن ذلك يتفق مع منهج الحملة الذي يرحب بالجميع ويقف على مسافة واحدة من كافة الكيانات والمؤسسات الأهلية المصرية الناشطة في الخارج ويضع يده بيد كل من يحافظ على مصر ومؤسساتها الوطنية ويدعم إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة، مؤكدا أن المنسق العام للحملة نصر مطر يتابع هذا النهج ويطمئن على تنفيذه بشكل مستمر.