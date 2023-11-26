شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تقدم نصائح للمواطنين بشأن شراء الذهب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب عددا من النصائح للمواطنين بشأن شراء الذهب، مشددا على ضرورة عدم شراء الذهب من أماكن مجهولة المصدر أو المحلات غير المعتمدة، وضرورة التأكد من وجود دمغة مصلحة المصوغات والموازين التابعة للوزارة على المشغولات الذهبية أو السبائك لتجنب الغش وحصولهم على ذهب مطابق للمواصفات القياسية .

وأكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن هناك حالة من التوازن في العرض والطلب على اقتناء المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب والجنيهات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير في عدم المغالاة في أسعار المعدن الثمين، كما كان يحدث من قبل، كما أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة 6 أشهر مقبلة، يساهم في زيادة المعروض من الذهب.