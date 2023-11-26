شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ8.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.\
وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :
-الطماطم بـ 8.5 جنيه .
-البطاطس بـ 18.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ 14 جنيها
-الجزر بـ 11.5جنيه.
بطاطا بـ10 جنيهات
-الخيار بـ 14 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها .
-الليمون بـ 12 جنيها.
-جوافة بـ 17 جنيها.
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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