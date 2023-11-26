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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ8.5 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.\

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :

-الطماطم بـ 8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 14 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه.

بطاطا بـ10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.

-جوافة بـ 17 جنيها.

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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