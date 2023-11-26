شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية، إن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية، متابعا: "التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.