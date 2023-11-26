شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات وأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمعدل من 2: 3 درجات وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة حرارة عظمى وبين 15 و 17 درجة حرارة صغرى .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر فى نوعية الملابس خاصة كبار السن والأطفال وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا خاصة ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.