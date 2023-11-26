بيان عاجل من الداخلية بشأن حريق في مصرف أبوظبي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني، أنه بتاريخ اليوم الأحد،نشب حريق في مولد كهرباء بمصرف أبوظبي الإسلامي "فرع لوران"بالإسكندرية، أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل حدث شرزأدى إلى حدوث موجة انفجارية.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن الحادثأسفرت عن إصابة العامل، وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلي والخارجي للمصرف، والزجاج الجانبي لإحدى السيارات تصادف تواجدها أمام المصرف.وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة،وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.