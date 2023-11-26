تاجرت في "شرف طفليها".. السجن 7 سنوات للبلوجر هبة السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة الجنايات المختصة بجرائم الاتجار بالبشر، المنعقدة بمجمع وادي النطرون، اليوم الأحد، البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي (الابن) بالسجن المشدد غيابيًا 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والمؤبد غيابيًا للمتهم الثالث حسن سمير (زوجها الثاني) وتغريمه 500 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

انتهت التحقيقات إلى أن المتهمة وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة.

وذكرت النيابة أن المتهمة لم تبالِ في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

وقالت المتهمة في الفيديو إنها ضبطت ابنها يعتدي على شقيقته جنسيًا أثناء نومهما بغرفة واحدة، وأيد الابن ما جاء في أقوال الأم في تحقيقات النيابة، قائلًا إنه هتك عرض شقيقته عدة مرات.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.