بينهم 15 موقف عشوائي.. تحرير 120 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 120736 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 13943 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و481 مخالفة السير بدون تراخيص، و154 مخالفة دراجة نارية، و1219 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.