أحمد الطاهري: تشخيص الإعلام الغربي لما يحدث في قطاع غزة كان خاطئا من البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ سياق أزمة روسيا وأوكرانيا يختلف تماما عن سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن الدولتين الأوروبيتين لهما حدود مستقرة دوليا وجيشين، أما بالنسبة إلى ما يحدث في قطاع غزة، فإن الإعلام الغربي أراد أن يكون التاريخ يبدأ في السابع من أكتوبر، وكأن ما قبلها لم يكن هناك تاريخ.

وأضاف الطاهري، في كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، أنّ التشخيص الإعلامي للإعلام الغربي لما يحدث في قطاع غزة كان خاطئا منذ اللحظة الأولى، فقد قال إن الحرب تجري بين إسرائيل وحماس، وليس العدوان.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ ما حدث في 7 أكتوبر نتيجة لحصار خارق واعتقال واستيطان، وبالتالي، فإن المساواة بين إسرائيل وحماس هو تشخيص خاطئ وكأن التاريخ بدأ في السابع من أكتوبر.