القوات المسلحة: تدمير439 مزرعة للنباتات المخدرة بسيناء- بيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه ستمراراً لجهودها لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونفذت القوات المسلحة مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية، والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة، خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023.

وأسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير(439) مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالي مساحة (313) فداناً تنقسم إلى (300) فدان لنبات الخشخاش المخدر و(10) أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و(3) أفدنة لنبات البانجو المخدر.

وتابع البيان: تم حرق وتدمير (44) طنا و(774) كجم من مواد المخدرة تنقسم إلى (35) طن بانجو و(4330) كجم بذور بانجو، و(3515) كجم بذور خشخاش و(200) كجم هيدرو مخدر و(900) كجم بودرة حشيش و(629) كجم حشيش و(200) كجم أفيون.

وأكمل: كما تم ضبط (16) متهماً وتدمير البنية التحتية للذراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير (14) مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و(10) مكابس و(8) مفرمة حشيش، وضبط وتدمير (201) حوض مياة بمساحة (20-30) مترا مكعبا و(52) مكينة مياه (83000) متر خراطيم مياة و(6) مولدات كهرباء و(50) لوح طاقة شمسية، كما تم ضبط (9) عربة نقل وعدد (3) دراجات نارية و(14) خزنة ذخيرة و(492) ذخيرة أنواع.

وبحسب البيان، تواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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