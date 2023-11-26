شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشروف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية، المنعقد اليوم بالقاهرة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، نحتفي بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الصحي الشامل وإنجازات هيئة الرعاية خلال 4 سنوات في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، ونشكر الرئيس السيسي للإصلاح الصحي في مصر، وهو وراء أي إنجاز يحدث على أرضها، ولولا إرادته ودعمه ما كانت مصر وصلت لما عليه الآن في النهوض بالرعاية الصحية وإحداث نقلة نوعية بتحدي وإصرار ومهارة عالية.

وأضاف، نوجه الشكر للإعلاميين في التغطية الإعلامية لملف الصحة الشاملة من داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ونقل الواقع بكل شفافية من خلال منصاتهم الإعلامية المتميزة والأكثر تأثيرًا على الرأي العام.

وقال، نستعد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا استكمالًا لطريق الإصلاح الصحي الشامل وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بامتداد المنظومة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، مضيفا أننا نجحنا في تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن.. و500 ألف عمليات وجراحات متنوعة.. و14,5 مليون خدمة طب أسرة .. والانتهاء من التحول الرقمي بنسبة 100% بمراكز ووحدات طب الأسرة و80% بالمستشفيات، مضيفا "قد استحدثنا العديد من الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات ولأول مرة بالمحافظات منها عمليات زراعة الكُلى والقرنية والقوقعة والقسطرة القلبية دون جراحة والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين والمناظير والجراحات الميكروسكوبية والطب النووي والعلاج الإشعاعي وغيرها الكثير".

وتابع، نجحنا في تسجيل واعتماد 157 منشآة صحية وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والاعتماد الدولي لمستشفى شرم الشيخ الدولي JCI، مضيفا أن التسجيل والاعتماد كان السبيل لتأدية دورنا وتعظيم الموارد وحوكمة آليات تقديم الخدمة.