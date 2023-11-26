شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يزور رئيس جامعة عين شمس لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بزيارة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً للجامعة.

كان بصحبته المستشار عبد الناصر خطاب والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وفي ختام اللقاء، قام كل منرئيس النيابة الإدارية والدكتورمحمد ضياء زين العابدين بتبادل الدروع التذكارية.

كما قام حافظ والوفد المرافق له بزيارة الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عقد الطرفان لقاءً موسعاً بحضور لفيفٍ من كبار أساتذة القانون ورموز الكلية السابقين والحاليين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتناول اللقاء تعزيز سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.