شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجالية المصرية بمسقط يستعد للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النادي الاجتماعي للجالية المصرية بسلطنة عُمان مؤخراً اجتماعاً موسعاً للاستعداد لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري للمصريين بالخارج خلال الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل.



الجالية

عُقد الاجتماع بحضور المستشار السياسى تامر صالح، والقنصل المصري منه ضياء ، والدكتور عبد الرحمن عاصي ، رئيس نادي الجالية المصرية، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي الشركات وأبناء الجالية في السلطنة.

وتم خلال اللقاء اقتراح فعاليات الأيام الانتخابية بالسفارة لتكون مناسبة انتخابية اجتماعية خدمية ثقافية ، ولتكون بمثابة “أيام وطنية في حب مصر” ، وتم الاتفاق على اللجنة التنفيذية التي ستدير الحملة الانتخابية ، كما تم استعراض الأدوار المنوطة بالجميع ، ومنها : استعراض العديد من الخدمات المطلوبة ، وتحديد دور نادي الجالية المصرية وممثليه بالمحافظات ، والكنيسة والمدرسة المصرية ، وبعض الأشخاص الفاعلين والمتطوعين ، وذلك لخروج هذه الانتخابات بالشكل اللائق بمصر ومكانتها.



نادي الجالية 2

في بداية الاجتماع رحب الدكتور عبد الرحمن عاصي ، رئيس النادي الاجتماعي للجالية المصرية بالحضور ، وأكد على أن هذا الاجتماع للتنسيق للانتخابات الرئيسية وأنه جاء بناء على رغبة من أبناء الجالية الذين يمثلهم النادي ، كما أن هذا الاجتماع جاء للحشد لضمان التمثيل اللائق بالجالية ، وحضور أعداد ومنتخبين من أبناء الجالية المصرية للخروج بالشكل اللائق بها في ظل استحقاق وطني مهم ، خاصة وأن الانتخابات للمصريين في الخارج تتم قبل المصريين في الداخل والتي ستكون في أيام 11 و 12 و 13 ديسمبر المقبل.

وأكد د. عبدالرحمن حرص أبناء الجالية على التمثيل في الانتخابات الرئاسية في وسط الظروف الصعبة الاستثنائية التي تمر بها مصر من ظروف اقتصادية وتحديات في مرحلة دقيقة جداً لهو دور كبير وإيجابي وبناء ، مؤكداً أن مصر كلها على قلب رجل واحد موضحا أنها من تدفع الضريبة لكل شيء ، وبرغم ما تفعله مصر إلا أن البعض يشكك في جهودها وخير رد على ذلك هو دورنا جميعا في الرسالة التي سنبعثها في الانتخابات الرئاسية ، لتعظيم دور أبناء الجالية في إعطاء رسالة في استحقاق رئاسي في فترة دقيقة.



نادي الجالية

وقال المستشار تامر صالح بالسفارة المصرية بأن هذا الاجتماع جاء دعوة من أبناء الجالية المصرية لحسهم الوطني والمخلص وفتح النقاش لمعرفة أدوارهم ونقل تحيات السفير المصري سعادة خالد راضي للجميع وأنه على علم ودراية تامة بكافة التفاصيل الحالية مؤكداً حرص السفارة على تسهيل كافة الإجراءات التي تتعلق بخدمة أبناء الجالية المصرية.

وخلال كلمته عبر المستشار تامر عن تهنئته للشعب العُماني الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ 53 المجيد ومدى تقديره واحترامه لقرار إلغاء الاحتفالات بسبب الأحداث الجارية في غزة ، وأن الصور اليومية صعبة وأليمة على كل القلوب.

وأشار أن لدينا استحقاق وطني كبير يتطلب التفاف وطني من كل أبناء الجالية المصرية ، وأن السفارة على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وقال أن كل مصري هو سفير لدولته وأن الجالية المصرية لها دور رئيسي وبارز في كافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية وأكد على مدى حرصهم للحفاظ على الظهور بالشكل اللائق بما يعود بالخير على كافة المجتمع.

وأكد تامر صالح على أن هذه الندوة جاءت من أجل الحشد لإظهار دور الجالية ولتمثيل وطننا العظيم بشكل مشرف ، ولفت صالح النظر إلى أنه في انتخابات 2018 كان يوجد عدد 3535 صوت منتخب وأن هدفنا هو زيادة الأعداد المشاركة في الانتخابات المقبلة واليوم الجالية يفوق عددها 70 ألف مواطن مما يستلزم زيادة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ، مشيرا إلى أن السفارة المصرية قامت بمخاطبة الخارجية العُمانية لمعرفة أعداد المواطنيين المقيدين بقاعدة البيانات الانتخابية للمصريين داخل السلطنة.

واختتم الحديث بأننا بانتظار أن يعبر كل مصري عن نفسه في هذا الاستحقاق حتى يرى الجميع أن مصر غالية وفي قلب أبنائها