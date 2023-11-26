شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 21 ألف برنامج تدريبى إلزامى وتخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية' خلال الملتقى السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية المنعقد حاليا بالقاهرة؛ إننا حرصنا على الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب ونقل الخبرات وكل التجارب والممارسات الناجحة، وتنفيذ أكثر من 21 ألف برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي، لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير دولية، موضحا أنه تم زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي؛ وتنمية السياحة العلاجية وارتفاع العوائد الدولارية منها في مستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%.

وأكد، حصدنا العديد من الجوائز والاعتمادات والتكريمات العربية والدولية وأهمها الاعتراف الدولي لمستشفى شرم الشيخ الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء، وتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بالشبكة والجائزة الماسية لمستشفى شرم الشيخ الدولي مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء والجائزة الذهبية لهيئة الرعاية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي والجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية.

وقال، إنه امتدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة لأخرى يشهد على نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الصحي لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والعدل والمساواة والحماية الاجتماعية، وهو ما يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد ويؤكد: الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اللواء أركان حرب، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لمكينة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومدراء الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة، ومدراء الأفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وبمشاركة عدد من سفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة والإتحادات بعدد من الدول العربية والدولية.



الدكتور محمد عوض تاج الدين