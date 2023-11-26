شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لدينا 51 مدرسة مصرية يابانية فيها 13600 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الانجليزية بالإضافة إلي مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية موجهة لاحتياجات الطبقة المتوسطة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد المدارس المصرية اليابانية ، 51 مدرسة للعام الدراسي 2023-2024 فى 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، علي أن يتم قبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

وأشارت إلى أن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان تنص علي دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات انشائية وكوادر تعليمية خاصة (طبقا للمعايير اليابانية ) كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أنشطة التوكاتسو هي مجموعة من الأنشطة اللا معرفية تمارس بالمدارس المصرية اليابائية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ و التلقين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تطبيق أنشطة التوكاتسو تهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها

التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمى معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية فى المستقبل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أنشطة التوكاتسو تهدف إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعى والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير، و تسمح الأنشطة للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول الى الأهداف .

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن الأثر المتوقع على التلاميذ، حيث يهدف توكاتسو إلى تحسين معارف مجموعات التلاميذ وفهمهم وتحفيزهم وتشكيل شخصياتهم عن طريق العمل معا في الفصل الدراسي والمدرسة كشكل من أشكال المجتمع،وبذلك تعزيز قدراتهم العلمية والعملية، مما سيؤثر على مهاراتهم الحياتية كما هو مستهدف أيضا في نظام التعليم المصري الجديد 2.0 لذلك " الهدف هو بناء القدرات لتحقيق الأهداف العامة للحياة".