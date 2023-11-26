شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: عدد المصانع المنشأة فى عهد السيسى يزيد عن 6950 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسة والمعدنية والكهربائية، ندوة بعنوان "مصر ... المستقبل"، داخل أكبر قلاع الصناعة فى مصر بنجع حمادى، فى مظاهرة حب العمال يبايعون خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة 2024، ويتعهدون بمواصلة العمل ليل نهار من أجل تنمية وزيادة الإنتاج ليكون العائد إيجابيا على الاقصاد القومى.
وأضاف الفقى: وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم إنشاء تجمعات ومدن صناعية، حيث يفوق عدد المصانع التى تم إنشاؤها عن 6950 مصنعا مما يوفر فرص عمالة جديدة ومناطق صناعية مستحدثة، مؤكدا على اهتمام الرئيس بالشباب باعتبارهم وقود الحاضر والمستقبل القادم، مشيرا إلى أن هناك مواقف إيجابية للرئيس وحدت جميع الطوائف من الشعب المصرى وأيدت قراراته ورفضه التام فى تصفية القضية الفلسطينية ورفض الإبادة للشعب الفلسطينى وتهجيره خارج حدود فلسطين.
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