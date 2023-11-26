شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: حقنة البرد تضر وتسبب مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن حقنة البرد تضر ولا تفيد وتسبب مشاكل صحية لأصحاب أمراض السكر، ارتفاع ضغط الدم، الكبد، القلب، الربو.

وأضافت وزارة الصحة، "علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص". ​

​وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدى، ونبهت وزارة الصحة لخطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفاً في المناعة، ويؤثر بشكل كبير على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم. ​

​وتابعت، المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد، كما أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى. ​