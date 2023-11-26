شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القاهرة تكثف اتصالاتها لتمديد الهدنة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اتصالات مصرية مكثفة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية، إن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية، متابعا: "التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية". قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة. وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدخل يومها الثالث على التوالي برعاية مصرية قطرية أمريكية. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إضافة درجات الطالب فى اختبارات الشهر لصفوف النقل إلى مجموعه فى امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم إضافة الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى درجاته فى الفصل الدراسي الأول. وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيامبرعاية مصرية قطرية أمريكية.. الهدنة بين إسرائيل والفصائل تدخل يومها الثالث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت وما تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال. رئيس البرلمان العربى يشيد بدور الرئيس السيسى فى مساندة الشعب الفلسطينى اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بقطاع غزة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمعدل من 2: 3 درجات وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح.

يعقد النادى الأهلى اليوم الأحد جلسة تصوير للاعبيه بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية المقرر أن يشارك فيها المارد الأحمر فى ديسمبر المقبل. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3183 جنيها. عيار 21 يسجل 2785 جنيها. عيار 18 يسجل 2387 جنيها. عيار 14 يسجل 1857 جنيها. الجنيه الذهب 22000 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2785 جنيها للجرام

مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنةالأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات وأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكرجلسة تصوير لنجوم الأهلى بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية اليوم