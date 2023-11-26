شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنفذ حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الإستقرار وصون مكتسبات الوطن تم تحقيق نجاحات مؤثرة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وقامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية، والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميدانى بإجمالى ستة عشر مرحلة، وذلك خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 .

وأسفرت نتائج المداهمة عن إكتشاف وتدمير 439 مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالى مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر و10 أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و3 أفدنة لنبات البانجو المخدر .

حرق وتدمير 44 طنا و774 كجم مواد مخدرة تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كجم بذور بانجو ، و3515 كجم بذور خشخاش و 200 كجم هيدرو مخدر و900 كجم بودرة حشيش و629 كجم حشيش و200 كجم أفيون .

كما تم ضبط 16 متهماً وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعاً لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش ، ضبط وتدمير 201 حوض مياة بمساحة 20-30 متر مكعب و52 ماكينة مياة 83000 متر خراطيم مياة و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية ، كما تم ضبط عدد 9 عربة نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع .

هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة وإستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .