نقابة الصحفيين تنظم يوما تضامنيا عربيا مع نساء وأطفال فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تنظم نقابة الصحفيين ولجنة المرأة يوما تضامنيا مع نساء وأطفال فلسطين يوم الأربعاء المقبل تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار"، وذلك ضمن فعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب ييان، يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

كما يشمل اليوم فقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين(بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.

كما يشهد اليوم عرضا لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.