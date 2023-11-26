صور| الداخلية توزع مساعدات بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران:

وزعت وزارة الداخلية المساعدات العينية على السيدات وخاصة المرأة المعيلة، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وفي إطار مبادرة (كلنا واحد – معك في كل مكان).

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

تقوم وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن ( القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – السويس).

ويأتى ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع .