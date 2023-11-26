شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: لا يوجد أى مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد أي مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق، ولا تم تخويل أحد للحديث بهذه الصفة لا رسميًّا ولا متطوعًا ولا يوجد للوزارة أي مستشارين على الإطلاق سوى المستشار القضائي للوزارة المستشار كرم جميل، والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الورداني، وأي حديث باسم مستشار وزير الأوقاف يعد انتحال صفة، لما قد يترتب على ذلك من نسبة آراء إلى الوزارة وهي لا تمثلها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لا يمثل الوزارة سوى ما يصدر على صفحاتها الرسمية، أو ما يصدر عن المتحدث الرسمي باسمها وهو الدكتور عبد الله حسن عبد القوي.