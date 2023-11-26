شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نهتم بتعزيز الوعي الصحي للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبَّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم اليوم لافتًا إلى أنه يأتي هذا التوقيع في إطار التزام الهيئة بتعزيز الرعاية الصحية وتطوير مستوى الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف السبكي، أنه تهدف هذه الشراكة إلى تدريب وتطوير الأطباء والكوادر الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مجالات عديدة مثل أمراض الدم، الأمراض المناعية، والأمراض النادرة، كما سيتم تدريبهم على تقنيات وطرق علاج حديثة ومبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والتثقيف لدى المواطنين حول أمراض الدم والأمراض المناعية والأمراض النادرة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق البيئة الصحية المستدامة.

وتابع السبكي: أن هذه الشراكة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الرعاية الصحية وجودة العلاج وتوفير العناية المتخصصة للمرضى حيث سيتلقي الأطباء تدريبات مستمرة على أحدث التقنيات والطرق العلاجية بهدف تمكينهم من تقديم رعاية صحية شاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على التطورات الحديثة التي تطرأ في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الهيئة ستستمر في دعم هذه الشراكة لتحقيق أهدافها، وتعزيز الرعاية الصحية والتوعية الصحية في مصر.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على تعزيز وتطوير العلاقات التعاونية مع القطاع الخاص كونه شريك مهم ومؤثر في نجاح تطوير منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، مشيرًا إلى دعم الدولة خلق مناخ جاذب للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار الصحي، والذي يدفع علاقات التعاون نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية مصر 2030.

وأعرب السبكي، عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية في مصر، وقدرته على تلبية احتياجات المرضى، وتقديم العناية المتخصصة والفعالة في مجالات متنوعة، بما في ذلك أمراض الدم، الأمراض المناعية، الأمراض النادرة، والصحة النفسية.

واتفق الطرفان، بموجب توقيع مذكرة التفاهم على تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية من الأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية بهدف تعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم على الطرق العلاجية الحديثة والمبتكرة في العديد من أمراض الدم، وأهمها "الميلومة المتعددة، سرطان الدم الليمفاوي المزمن"، إضافة إلى الأمراض المناعية، وأخيرًا الأمراض النادرة مثل ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والصحة النفسية.

واتفق الطرفان، أيضًا على تخصيص برامج للكشف المبكر عن هذه الأمراض في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تنفيذ مشاريع وأنشطة توعوية للمواطنين حول الأمراض المذكورة، وبرامج توعية ودعم المرضى المصابين بأمراض الدم والأمراض المناعية في تلك المحافظات.