شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: المدرسة مسئولة عن إجراء بحث اجتماعى للطلاب المعفيين من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر
- بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة بكل القرارات الوزارية، المتضمنة إعفاءات، أو تخفيض لبعض الفئات الواردة واشترطت إجراء بحث اجتماعي؛ فإنه يجب الالتزام بما يلي:
- إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الاخصائى بالمدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.
- يتحمل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الأبحاث المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
- تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي وأعضاء آخرین وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية والكشوف بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف على صحة استحقاق الحالات المقدمة للإعفاء.
- يقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن: بيانات الطلاب المندرجون ضمن حالات الإعفاء، والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديريات التعليمية وتسجيلها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام بالإدارة مشددة على أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الصفات المختصة والمعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ كل ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري.
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