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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل مركز شباب الفسطاط ومبنى حى دار السلام لتطوير المنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة، بالقاهرة، من إزالة مركز شباب الفسطاط وجاري العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.
كما انتهت الاجهزة التنفيذية من إزالة مبنى حي دار السلام القديم، وجاري العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.
إزالة مبنى حي دار السلام القديم
أعمال الإزالة
جانب من الإزالة
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