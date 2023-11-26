الطقس الآن.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع دخول فترة المساء من المتوقع تعرض المناطق الشمالية الغربية للبلاد لمزيد من الأمطار خصوصًا المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم، لـ الخليج 365، اليوم الأحد، أن طقس الغد الاثنين تنخفض درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 22 درجة مئوية، وأنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء لطيفة تمامًا خلال فترات النهار بالقاهرة ومحافظات شمال البلاد معتدلة تماماً على المناطق الجنوبية.

وتابعت: خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستكون الأجواء شتوية خاصة مع نشاط للرياح الذي يساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.