السيسى يوجه الشكر لأمير قطر لجهوده مع مصر لإتمام الهدنة الإنسانية فى غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".