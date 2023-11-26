بعد إحالتها للقضاء.. ماذا ينتظر الراقصة حورية بالقانون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، الراقصة حورية إلى المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 667 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.

تواجه "حورية" اتهامات بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وبث فيديوهات وصور مثيرة خادشة للحياء، ونشر فيديوهات بغرض التحريض على الفسق والرزيلة.

فما العقوبات المنتظرة قانونا على الراقصة حورية حال إدانتها أمام المحكمة؟

ويُجرم قانون قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون.

أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لاتجاوز 100 جنيه "لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.

جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل بعد بلاغات تتهمة بنشر فيديوهات فاضحة خلال حفلاتها في الساحل الشمالي.